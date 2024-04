Ida Kvalsvik Vestnes ga laget sitt et forsprang da hun satte inn 1-0-målet etter elleve minutters spill, men Helset sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-1.

Dominerte andre omgang

Åtte minutter etter pause tok Hovdebygda ledelsen ved 22-åringen, og Hovdebygda-angriperen sikret seg hattrick da hun la på til 3-1 to minutter senere. Etter 57 minutter økte Hovdebygda ved samme spiller. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 1-4.

Nye poeng skal deles ut

Jan Helge Lund dømte oppgjøret.

I neste runde skal Bergsøy måle krefter med Blindheim 2 16. april. Hovdebygda møter Volda 2 18. april.