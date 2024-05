Michael Gudmundsen Berdal ga Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 en tidlig ledelse i kampen med sin scoring allerede etter åtte minutter, men etter 23 minutters spill scoret Aron Haugen for Gauldal. Nshuti Hemed sendte bortelaget i ledelsen åtte minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2 til pause.

Bortelaget hentet inn ledelsen

Samuel Ljøkelsøy sørget for balanse i Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2-regnskapet da han satte inn 2-2 ni minutter ut i andreomgangen, og Adrian Aastrøm Østbye sendte hjemmelaget i føringen igjen da han satte inn 3-2 like etterpå. Hemed utlignet for Gauldal etter 58 minutter. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 3-3.

Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2s Iver August Formo fikk se det gule kortet. For Gauldal fikk Petter Klemmetvoll og Haugen gult kort.

Ble værende på fjerdeplass

Etter fredagens kamp er Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 på fjerdeplass på tabellen med ti poeng, mens Gauldal er nummer seks med sju poeng.

Hugo Lavik var dommer i oppgjøret.

30. mai skal Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 møte Melhus 2/Gimse 2, mens Gauldal møter Trond 2.