Hitra tok ledelsen ved Linus Hammerhaug Selvåg etter 14 minutter, og etter 26 minutters spill doblet Hitra ved Huruy Bemnet Gebray. Like etterpå scoret Selvåg sitt andre mål da han gjorde 3-0, og et kvarter før pause fullførte samme spiller sitt hattrick. Andreas Sebastian Eriksen-Støen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Hitra, og Bemnet Gebray satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 45 minutter. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 0-6.

Ble utvist

Tre minutter etter sidebytte reduserte Charlottenlund 3 ved Markus Kvamstad Dahle. Fire minutter senere ble Charlottenlund 3 redusert til ti spillere etter at Vetle Sagøy Taftø fikk rødt kort, og etter 63 minutters spill var hattricket et faktum for Bemnet Gebray. Hitra økte ledelsen da Eriksen-Støen satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 8-1. Etter 69 minutter reduserte Marius Gunleiksrud Wold til 2-8 for Charlottenlund 3. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 2-8.

Charlottenlund 3s Niklas Brendhaug Asklund fikk se det gule kortet. For Hitra fikk Eriksen-Støen og Bemnet Gebray gult kort.

Hitra leder serien

Etter fredagens kamp er Charlottenlund 3 på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Hitra ligger på førsteplass med tolv poeng.

Riad Faisal Darwich var dommer i kampen.

I neste runde skal Charlottenlund 3 møte Orkla 2, mens Hitra møter Kolstad.