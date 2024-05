Eirik Tidemann Brenden Lønnerød sendte Odd i føringen etter bare to minutter, men Jon Alexander Pedersen Steigedal sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. E. Lønnerød sendte Odd i ledelsen på nytt tre minutter før pause. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2.

Bortelaget økte ledelsen

Noen minutter ut i andreomgangen utlignet Steigedal for Notodden. Odd tok føringen igjen da Surena Matinrad satte inn 3-2 etter 60 minutters spill, og Sigbjørn Kristoffer Naur sørget for jubel da han satte inn 4-2 fem minutter senere. To minutter på overtid la Matinrad på til 5-2 for gjestene. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 2-5.

Topper serien

Odd har seiret i alle kampene denne sesongen.

Etter fredagens kamp er Notodden på åttendeplass på tabellen med seks poeng, mens Odd ligger på førsteplass med 15 poeng.

Armend Molliqaj var dommer i oppgjøret.

28. mai er det ny kamp for Odd. Da møter de Langesund. Notodden skal måle krefter med Storm 29. mai.