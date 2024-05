Harila sendte Tromsø i føringen da hun satte inn 1-0 etter 14 minutter, og etter 28 minutters spill doblet Mia Oppheim ledelsen til Tromsø. Lagene gikk av banen på stillingen 2-0.

Tromsø var suverene i andre omgang

Harila økte til 3-0 for Tromsø tre minutter etter pause, og Victoria Løbach Willumsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Tromsø. Linnea Storteig Hagensen la på til 5-0 for samme lag etter 80 minutter. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 5-0.

Tok over andreplassen

Etter onsdagens kamp er Tromsø nummer to på tabellen med ni poeng, mens Tromsdalen er på sjetteplass med tre poeng.

Jarle Rune Mathisen var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Tromsø måle krefter med Kvaløya, mens Tromsdalen møter Finnsnes.