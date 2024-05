Skaun fikk en pangåpning på kampen da Jakob Øyum-Jakobsen sendte laget sitt i ledelsen etter bare sju minutter, men seks minutter senere scoret Mads Bjørkaas Lund for KIL/Hemne. Samme spiller ga KIL/Hemne ledelsen etter 21 minutters spill. Ludvig Grønning var uheldig og satte ballen i eget mål for Skaun etter 40 minutter. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 3-3.

Sikker fra straffemerket

Ahmed Mohamed Ahmed Mahmoud (KIL/Hemne G16) scoret fra straffemerket noen minutter ut i andre omgang. Seks minutter før slutt reduserte bortelaget ved Kjell Humstad-Lofgren, og Jimmy Gabriel Freitas Aunan reduserte til 3-4 for Skaun fire minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 4-3.

Klatret på tabellen

Etter oppgjøret har både KIL/Hemne og Skaun ni poeng.

Dagfinn Olaf Hoffstrøm var dagens dommer.

28. mai skal KIL/Hemne møte Orkla 2, mens Skaun møter Romolslia/Flatås/Kolstad.