Martine Elise Giskeødegård Svinø sendte Giske i føringen da hun satte inn 1-0 etter 17 minutter, og samme spiller doblet ledelsen for Giske da hun satte inn 2-0 etter 28 minutters spill. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 2-0.

Bortelaget snudde kampen

En av lagets spillere reduserte for Skodje 2 fem minutter ut i andreomgangen, og Linnea Bakkom-Dokk sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2 et kvarter før slutt. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 2-2.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter tirsdagens kamp er Giske på sjetteplass på tabellen med to poeng, mens Skodje 2 ligger på tredjeplass med åtte poeng.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Giske spiller mot Ravn/Norborg 23. mai, mens Skodje 2 spiller neste kamp mot Ravn/Norborg 28. mai.