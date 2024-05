Tiller 2s Leander Sesseng Lone scoret på straffe etter bare to minutters spill. Bjerkan utlignet for Klæbu etter 16 minutter, og Klæbu tok ledelsen ved samme spiller etter en halvtimes spill. Iver Karlsen Dahle sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 to minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-2 til pause.

Hadde grunn til å juble

Etter 59 minutter tok Klæbu ledelsen på nytt ved Mathias Ekle Burøy, og Bjerkan laget hattrick da han ordnet 4-2 ett minutt før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-2.

Klæbu leder serien

Etter torsdagens kamp ligger Klæbu på førsteplass på tabellen med ti poeng, mens Tiller 2 er på andreplass med ni poeng.

Oliver Flenstad Olavssøn dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Klæbu måle krefter med Oppdal, mens Tiller 2 møter Rennebu.