Tromsdalen 3s Bjørn-Arne Liland scoret selvmål etter bare seks minutter. Bugge utlignet da han satte inn 1-1, og Odd Levi Paulsen ga Tromsdalen 3 ledelsen etter 17 minutters spill. Eskil Elvevold sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Det resultatet sto seg til pause. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 2-2.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Jim-Håvard Bolstad sendte Tromsdalen 3 i føringen på nytt da han satte inn 3-2 etter 73 minutter. Lyngstuvas Elvevold scoret på straffe to minutter senere. Bugge sendte Tromsdalen 3 i ledelsen igjen da han satte inn 4-3 ett minutt før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-4.

Lyngstuvas Ørjan Sigvaldsen og Sander Sigvardsen pådro seg gult kort. For Tromsdalen 3 fikk Jim-Håvard Bolstad gult kort.

Tromsdalen 3 klatrer til femteplass

Lyngstuva har ikke tatt ett eneste poeng i årets sesong.

Etter lørdagens kamp er Lyngstuva nummer ni på tabellen med null poeng, mens Tromsdalen 3 er på femteplass med seks poeng.

Robert James William Isaac dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Lyngstuva spiller neste kamp mot Krokelvdalen 2 1. juni, mens Tromsdalen 3 spiller mot Krokelvdalen 2 10. juni.