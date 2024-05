Skogvoll ga Tromsdalen ledelsen tidlig i oppgjøret allerede etter fem minutter, og Tobias Hafstad fikk nettsus og doblet ledelsen ti minutter senere. Et kvarter før pause reduserte Strømmen da Max Myrmo satte inn 1-2-målet. Skogvoll scoret igjen da han gjorde 3-1 fire minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-1 etter første omgang.

Strømmen så rødt

Strømmen reduserte til 2-3 ved Mathias Sundberg etter et kvarter av andre omgang. Sju minutter før slutt ble Tromsdalens Asgeir Eliassen sendt av banen da han fikk sitt andre gule kort. Like etterpå ble Strømmen redusert til ti mann etter at Sundberg fikk rødt kort. Etter 90 minutters spill pådro Tromsdalen seg et rødt kort. Dermed endte oppgjøret 3-2.

Tromsdalens Einar Hauglann Ness, Iver Selnes og Marius Bustgaard Larsen fikk se det gule kortet. For Strømmen fikk Nikolai Solberg gult kort.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Strømmen har tapt to strake kamper.

Etter søndagens kamp er Tromsdalen nummer fire på tabellen med 16 poeng, mens Strømmen er på sjuendeplass med 13 poeng.

Abdulhadi Al-Fahad var dagens dommer. 347 tilskuere hadde tatt turen til TUIL Arena.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Strømmen spiller neste kamp mot Strindheim 1. juni, mens Tromsdalen bryner seg på Follo dagen etter.