Jenny Nikoline Monstad sørget for at Kvernbit fikk en drømmestart på oppgjøret da hun satte ballen i mål bare noen minutter ut i kampen, men Maj Cesilie Johansen utlignet for Flaktveit etter 25 minutter. Etter halvspilt kamp sto det 1-1.

Målshow etter pause

Flaktveit var uheldig og gjorde selvmål noen minutter ut i andre omgang. Tomine Albrechtsen satte ballen i mål etter 63 minutters spill for Kvernbit og sørget for at stillingen var 3-1, og Leonida Topalli la på til 4-1 for Kvernbit rett etterpå. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-4.

Johansen (Flaktveit J19) og Marte Dale Monsen (Kvernbit J19) fikk begge gult kort.

Leder serien

Etter tirsdagens kamp ligger Flaktveit på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Kvernbit er på førsteplass med tolv poeng.

Kjell Martin Gilleshammer var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Flaktveit møter Bergen Nord 28. mai, mens Kvernbit spiller neste kamp mot Dale/Stanghelle/Vaksdal.