Christian Tvendeseter Lofnes sendte Måløy 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 23 minutter, og ti minutter senere doblet Stian Åmelfot ledelsen. Torstein Volle satte ballen i nettet og økte ledelsen tre minutter før pause. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 3-0.

Hjemmelaget dro ifra

Asle Eldevik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Måløy 2 noen minutter etter sidebytte, og Eirik Holvik økte ledelsen for Måløy 2 da han satte inn 5-0 etter et kvarter av andreomgangen. Eid 2 reduserte til 1-5 ved Noah Aleksander Taklo ti minutter senere. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 5-1.

Måløy 2 serieleder

Eid 2 har gått poengløse av banen i to strake kamper.

Etter tirsdagens kamp er Måløy 2 på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Eid 2 ligger på sjetteplass med fire poeng.

Aleksander Blålid dømte kampen.

I neste runde skal Måløy 2 møte Haugen, mens Eid 2 møter Selje.