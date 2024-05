Ida Mogstad sendte Surnadal 2 i føringen da hun satte inn 1-0 etter et kvarter, men Sofia Bjørnvik-Lopez sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 etter 28 minutter. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-1.

Hadde grunn til å juble

Dahle/Nordlandet 2 tok ledelsen da Sirin Lovise Hol Søbstad satte inn 2-1 åtte minutter ut i andre omgang, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 3-1 to minutter senere. Dahle/Nordlandet 2-spilleren sikret seg hattrick da hun la på til 4-1 etter 57 minutters spill. Ingrid Brekke gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 2-4 fem minutter på overtid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 4-2.

Surnadal 2 serieleder

Etter mandagens kamp ligger Dahle/Nordlandet 2 på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Surnadal 2 er på førsteplass med sju poeng.

Tarjei Kulø var kampleder.

27. mai er det ny kamp for Dahle/Nordlandet 2. Da møter de Tingvoll/Kvass/Ulvungen. Surnadal 2 skal måle krefter med Sunndal 3. juni.