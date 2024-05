Etter 21 minutter tok Strindheim 3 ledelsen ved S. Kviteng, og fem minutter senere scoret S. Kviteng igjen da han gjorde 2-0. Lasse Skatvold satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Strindheim 3 et kvarter før sidebytte, og like etterpå fullførte S. Kviteng sitt hattrick. Strindheim 3 økte ledelsen da Skatvold satte ballen i nettet etter 39 minutters spill. Dermed var stillingen 5-0, og fire minutter senere la Robin Høyem på til 6-0. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 0-6.

Direkte rødt kort til Romolslia

Noen minutter ut i andreomgangen økte Strindheim 3 ledelsen. Even Postholm Solem reduserte til 1-7 ti minutter ut i andre omgang. Åtte minutter senere økte avstanden mellom lagene da S. Kviteng satte inn 8-1. Romolslia måtte fullføre kampen med ti spillere etter at Falk Gangåssæter ble sendt i dusjen etter 64 minutter, og ni minutter senere la Strindheim 3 på til 9-1. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-9.

Romolslias Tobias Stensås Moe pådro seg gult kort. For Strindheim 3 fikk Jørgen Assar Mortensen og Robin Høyem gult kort.

Tok steg på tabellen

Romolslia har ikke tatt ett eneste poeng i årets sesong.

Etter mandagens kamp er Romolslia nummer ti på tabellen med null poeng, mens Strindheim 3 er på fjerdeplass med sju poeng.

Mikael Marius Hansen var dommer i oppgjøret.

26. mai er det ny kamp for Romolslia. Da møter de TIFK. Strindheim 3 skal måle krefter med Sverresborg 2 3. juni.