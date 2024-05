Fløy 2 fikk en pangåpning på kampen da Hillesund sendte laget sitt i føringen etter bare ni minutters spill, og Elias Martinsen scoret og doblet ledelsen for Fløy 2. Fillip Hjelleset reduserte til 1-2 etter 21 minutter. Noen minutter før hvilen scoret Fløy 2 ved Fredrik Haugland Kristiansen. Lagene gikk til pause på stillingen 1-3.

Fløy 2 var suverene i andre omgang

Noen minutter ut i andreomgangen la Haakon Kalsnes på til 4-1 for Fløy 2, og Hillesund satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for samme lag åtte minutter etter pause. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Lucas Francisco Jimenez-Leon satte inn 6-1, og Fløy 2 økte ledelsen da Mathias Gyberg Follerås satte ballen i nettet etter 53 minutters spill. Dermed var stillingen 7-1. Ariel Edvardsen Moi reduserte til 2-7 for Kvinesdal seks minutter senere. Et kvarter før slutt økte Fløy 2 ved Kristiansen, og Hillesund fikk sitt hattrick ti minutter senere. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-9.

Elias Nicolai Nordholmen Sagmoen fikk gult kort.

Tok steg på tabellen

Fløy 2 tok sin første seier i årets sesong.

Etter onsdagens kamp er Kvinesdal nummer ti på tabellen med tre poeng, mens Fløy 2 er på sjetteplass med fem poeng.

Radoslaw Piotr Rokicki dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Fløy 2 bryner seg på Søgne 24. mai, mens Kvinesdal spiller neste kamp mot Greipstad dagen etter.