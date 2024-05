Martin Sagvik Viken sendte Byåsen i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 13 minutters spill, og Brian Mugabo doblet ledelsen da han satte inn 2-0 rett etterpå. Etter 22 minutter la Mohamad Walid Aljezawi på til 3-0 for Byåsen, og Martin Sagvik Viken økte ledelsen da han satte inn 4-0 seks minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-4.

Målshow i andre omgang

Thomas Børstad satte ballen i nettet og økte ledelsen åtte minutter ut i andreomgangen, og fem minutter senere scoret Brian Mugabo igjen da han gjorde 6-0. Samme spiller fikk sitt hattrick etter 53 minutters spill, og Byåsen økte ledelsen da Zein Mohamaad Khir Hassan satte ballen i nettet like etterpå. Dermed var stillingen 8-0. Etter 57 minutter økte avstanden mellom lagene da William Søberg Rivas satte inn 9-0 for Byåsen, og Byåsen-angriperen scoret igjen da han gjorde 10-0 seks minutter senere. Samme lag økte til 11-0 etter 64 minutters spill, og rett etterpå fullførte samme spiller sitt hattrick. Hassan økte ledelsen for Byåsen da han satte inn 13-0 ett minutt før full tid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 0-13.

Arve Stefanov fikk gult kort.

Byåsen topper tabellen

Etter lørdagens kamp er Utleira på femteplass på tabellen med ett poeng, mens Byåsen ligger på førsteplass med tolv poeng.

Ove Runhaug var dagens dommer.

15. mai er det ny kamp for Utleira. Da møter de Skaun/Buvik. Byåsen skal måle krefter med Orkanger 22. mai.