Hei 2 tok ledelsen da Marius Brekke Sandsdalen scoret etter 20 minutters spill. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 1-0.

Økte ledelsen

Eirik Grotnæss Einarsen doblet ledelsen for Hei 2 da han satte inn 2-0 et kvarter før full tid, og Hei 2 økte ledelsen da William Stadskleiv satte ballen i nettet to minutter på overtid. Dermed var stillingen 3-0. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 3-0.

Even Andreas Fauskanger fikk se det gule kortet.

Leder serien

Hei 2 har vunnet sine tre siste hjemmekamper.

Etter onsdagens kamp er Hei 2 på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Kvitsund ligger på fjerdeplass med fire poeng.

Khalid Mohammed Mosa var kampleder.

Hei 2 spiller mot Langesund/Stathelle 2 28. mai, mens Kvitsund spiller neste kamp mot Brevik 2 dagen etter.