Etter kun seks minutters spill var Byneset/Leinstrand uheldig og satte ballen i eget nett. Erica Johansen Rokkones scoret og doblet ledelsen for Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2, og sju minutter senere økte Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 ved Elisa Kvammen Strandheim. Mari Meldal Tjøstheim satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 27 minutter, og samme spiller scoret igjen da hun gjorde 5-0 seks minutter senere. Lagene gikk til pause på stillingen 5-0.

Var suverene i andre omgang

Frida Salomonsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2, og Erica Johansen Rokkones satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 etter 57 minutters spill. Salomonsen økte ledelsen for samme lag da hun satte inn 8-0 sju minutter senere, og fire minutter før slutt fullførte Mari Meldal Tjøstheim sitt hattrick. Mari Meldal Tjøstheim økte til 10-0 for samme lag like etterpå, og Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2-spilleren scoret sitt femte mål da hun gjorde 11-0 ett minutt før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 11-0.

Vestbyen 2 / Nationalkameratene 2 / Sverresborg 2 topper tabellen

Etter tirsdagens kamp er Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 nummer én på tabellen med tolv poeng, mens Byneset/Leinstrand er på femteplass med null poeng.

Hugo Lavik var dommer.

Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 prøver seg mot Astor 27. mai, mens Byneset/Leinstrand spiller neste kamp mot Orkanger dagen etter.