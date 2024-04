Oppdal fikk kampens første mål bare noen minutter ut i første omgang da Natalie Sundsethaug satte ballen i nettet. Melhus/Gimse/Gauldal var uheldig og scoret selvmål allerede etter åtte minutters spill. Frida Thun Almlid satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Oppdal, og etter 21 minutter la Sundsethaug på til 4-0 for Oppdal. Oppdal rykket ytterligere ifra da Almlid økte ledelsen rett etterpå, og Kristine Kleffelgård Stuen la på til 6-0 for samme lag etter 32 minutters spill. Oppdal-angriperen scoret igjen da hun gjorde 7-0 sju minutter senere. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 7-0.

Målshow i andre omgang

Julie Riseth Kvello økte ledelsen da hun satte inn 8-0 noen minutter ut i andreomgangen, og Ingeborg Albrigtsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-0 for Oppdal åtte minutter etter pause. Ni minutter senere fullførte Almlid sitt hattrick. Etter 62 minutter var Melhus/Gimse/Gauldal uheldig og gjorde selvmål. Frida Jakus satte ballen i nettet og økte ledelsen sju minutter før slutt, og Kvello scoret sitt andre mål da hun gjorde 13-0 like etterpå. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 13-0.

Topper tabellen

Etter fredagens kamp er Oppdal på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Melhus/Gimse/Gauldal er nummer seks med null poeng.

Bård Kåre Græsli var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Oppdal måle krefter med Røros, mens Melhus/Gimse/Gauldal møter Byåsen 2.