Nidelv/Utleira tok ledelsen da Hans Kristian Dahl-Tellefsen scoret etter tolv minutters spill. Et kvarter før pause ble vondt til verre for Melhus/Gimse/Gauldal, da Tobias Stordahl doblet ledelsen for Nidelv/Utleira. Magnus Vedal gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 seks minutter senere. Lagene gikk til pause på stillingen 2-1.

Ble utvist

Melhus/Gimse/Gauldal utlignet til 2-2 da Peder Ekren Berg satte ballen i mål etter 66 minutter. Jakob Flatås-Nordbotn (Melhus/Gimse/Gauldal G19) ble sendt i garderoben da han fikk sitt andre gule kort etter 78 minutters spill. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 2-2.

Troner på topp

Etter onsdagens kamp ligger Nidelv/Utleira på førsteplass på tabellen med fire poeng, mens Melhus/Gimse/Gauldal er på sjuendeplass med ett poeng.

Torstein Altmann Krogstad var dommer i kampen.

2. mai er det ny kamp for Melhus/Gimse/Gauldal. Da møter de Heimdal. Nidelv/Utleira skal måle krefter med Heimdal 8. mai.