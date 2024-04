Jan Isak Wassdahl ga Bjørgan ledelsen etter 20 minutter, men Odin Edgarsson Brønseth sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Kolvereid tok ledelsen ved samme mann noen minutter før hvilen. Etter halvspilt kamp var stillingen 2-1.

Sikker fra straffemerket

Anders Iversen Staven utlignet da han satte inn 2-2, og Monkan (Bjørgan) satte inn et straffespark etter 70 minutters spill. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 2-3.

Kolvereids Isak Lundseng Moen, Oliver Antonio Mørch og Petter Melbye Lilleby fikk se det gule kortet. For Bjørgan fikk Anders Iversen Staven og Dani Emil Edvartsen gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Kjetil Bruland Sørensen var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Bjørgan måle krefter med Rørvik 2, mens Kolvereid møter Namsos 2.