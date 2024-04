Henrik Aassved Fjerdingøy sendte Neset/Aasguten i ledelsen etter 17 minutter, men sju minutter senere scoret Rangø-Haugen for Nidelv 2/Utleira 2. etter 26 minutters spill tok Nidelv 2/Utleira 2 ledelsen ved Lavrans Nadeem Kjeldsberg, og like etterpå scoret Nidelv 2/Utleira 2 ved Odin Wengstad-Halvorsen. Rangø-Haugen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 45 minutter. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 4-1.

Målfest etter pausen

Sju minutter etter hvilen fullførte Nidelv 2/Utleira 2-spilleren sitt hattrick. Johan Moksnes reduserte til 2-5 for Neset/Aasguten etter 63 minutters spill, og ni minutter senere scoret J. Moksnes igjen da han gjorde 3-5. Joakim Alstad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-3 for Nidelv 2/Utleira 2, og Even Fjellheim Tunaal la på til 7-3 for Nidelv 2/Utleira 2 etter 80 minutter. Neset/Aasguten reduserte rett etterpå. Etter 90 minutters spill la Dennis Skikstein Pedersen på til 8-4 for Nidelv 2/Utleira 2. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 8-4.

Nidelv 2/Utleira 2s Andreas Stene Knardal fikk se det gule kortet. For Neset/Aasguten fikk Magnus Hervik Juberg og Magnus Berg Asklund gult kort.

Nidelv 2 / Utleira 2 topper serien

Etter mandagens kamp er Nidelv 2/Utleira 2 på topp i serien på tabellen med seks poeng, mens Neset/Aasguten er på tredjeplass med tre poeng.

Håkon Vikan Johnsen dømte oppgjøret.

Nidelv 2/Utleira 2 spiller neste kamp mot Malvik 2/Hommelvik 2 28. april, mens Neset/Aasguten spiller mot Freidig to dager senere.