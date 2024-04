Lars Bjørvig Henriksen sendte Skarp i ledelsen da han satte inn 1-0 etter kun ti minutter, men fire minutter senere scoret Simen Henriksen for Tromsdalen 2. Brage Schistad Dyrkoren sendte laget sitt i ledelsen da han satte inn 2-1-målet et kvarter før pause, men Andreas Fiva sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Simon Leander Haugen scoret selvmål for Tromsdalen 2 ti minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-3.

Dominerte etter hvilen

Fiva scoret igjen da han gjorde 4-2 åtte minutter etter sidebytte, og sju minutter senere fullførte samme mann sitt hattrick. Skarp økte ledelsen da Bendik Bigseth Mathiesen satte ballen i nettet etter 71 minutters spill. Dermed var stillingen 6-2. Åtte minutter senere reduserte Tromsdalen 2 ved Danilo Cvetkovic. Sju minutter før slutt la Herman Ødegaard på til 7-3 for Skarp. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-7.

Tromsdalen 2s Sebastian Johnsen Warvik, Simon Leander Haugen og Sander Egerton pådro seg gult kort. For Skarp fikk Andreas Fiva gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Egil Bertheussen dømte kampen.

27. april er det ny kamp for Skarp. Da møter de Tromsø 2. Tromsdalen 2 skal måle krefter med Salangen 28. april.