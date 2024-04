En spiller var uheldig og scoret selvmål for Nardo 2 allerede etter to minutters spill. Verdal/Vinne doblet ledelsen da Julie Bekkos satte inn 2-0, og et kvarter før sidebytte la Johanne Gudding Barli på til 3-0 for Verdal/Vinne. Verdal/Vinne-spilleren scoret igjen da hun gjorde 4-0 noen minutter før hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 0-4.

Nardo 2 pyntet på resultatet

Nardo 2 reduserte til 1-4 ved en av lagets spillere et kvarter før full tid. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 1-4.

Beholder plassen på tabellen

Etter tirsdagens kamp ligger Nardo 2 på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Verdal/Vinne er på tredjeplass med seks poeng.

Heine Fjørtoft dømte oppgjøret.

23. april er det ny kamp for Verdal/Vinne. Da møter de Fram 2/Lånke 2. Nardo 2 skal måle krefter med Selbu 30. april.