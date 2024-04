Vigør tok ledelsen da Christer Amundsen satte inn 1-0 etter 27 minutter. Søgne var uheldig og satte ballen i eget mål fem minutter senere. En av lagets spillere økte til 3-0 for Vigør etter 35 minutters spill. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 0-3.

Vigør var suverene i andre omgang

Noen minutter ut i andreomgangen la samme spiller på til 4-0 for Vigør, og Vigør rykket ytterligere ifra da en spiller økte ledelsen seks minutter ut i andre omgang. Rett etterpå vartet Vigør-angriperen opp med hattrick, og Alireza Askari satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 70 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 0-7.

Vigør serieleder

Etter onsdagens kamp er Søgne på 13. plass på tabellen med null poeng, mens Vigør er serieleder med tolv poeng.

Abdelali el Kerchi var dommer i oppgjøret.

27. april er det ny kamp for Søgne. Da møter de Donn 2. Vigør skal måle krefter med Lillesand samme dag.