Etter 18 minutters spill tok Herkules ledelsen ved Sandvik, og Herkules-angriperen fikk nettsus og doblet ledelsen et kvarter før hvilen. To minutter senere var hattricket et faktum for samme spiller, og Tina Rygh Pedersen økte ledelsen for Herkules da hun satte inn 4-0 etter 35 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0 etter første omgang.

Målløst etter hvilen

Andre omgang ble en målløs affære for begge lag. Oppgjøret mellom Herkules og Urædd endte dermed 4-0.

Urædds Marlene Raundalen fikk se det gule kortet.

Mye å se fram til neste runde

Flemming Hald Olesen var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Herkules spiller neste kamp mot Fossum/Storm 2 25. april, mens Urædd spiller neste kamp mot Snøgg 2.