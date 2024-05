Mandalskameratene 2 tok ledelsen ved Sindre Fredriksen etter kun ni minutters spill, men Saadoun utlignet da han satte inn 1-1. Giv Akt-angriperen scoret sitt andre mål da han gjorde 2-1 et kvarter før sidebytte. Lagene gikk til pause på stillingen 2-1.

Økte ledelsen

Et kvarter før full tid fullførte Saadoun sitt hattrick. Fem minutter senere reduserte Markus van Tha Lian Hmung Rakha til 2-3 for Mandalskameratene 2. etter 65 minutter scoret Giv Akt ved Mathias Remesvik. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-2.

Fortsatt på andreplass

Etter torsdagens kamp er Giv Akt på andreplass på tabellen med 15 poeng, mens Mandalskameratene 2 er nummer tre med tolv poeng.

I neste runde skal Mandalskameratene 2 måle krefter med Mandalskameratene 3 21. mai. Giv Akt møter Hægebostad 23. mai.