Møller sendte Herkules 2 tidlig i ledelsen, og Herkules 2-spilleren fikk nettsus og doblet ledelsen etter kun ni minutters spill. Samme spiller sikret seg hattrick da han ordnet 3-0 like etterpå. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 3-0.

Var suverene i andre omgang

Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, økte avstanden mellom lagene da Sander Årsandøy Grothaug satte inn 4-0, og Møller scoret sitt fjerde mål i kampen da han gjorde 5-0 ett minutt senere. Herkules 2 økte ledelsen da Mathias Øvstetun Lund satte ballen i nettet et kvarter før slutt. Dermed var stillingen 6-0, og en av lagets spillere satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for Herkules 2 seks minutter senere. Abdulkader Khazneh la på til 8-0 for Herkules 2 etter 65 minutter, og en spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 9-0 rett etterpå. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 9-0.

Herkules 2 leder serien

Etter torsdagens kamp ligger Herkules 2 på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Tollnes 2 er på femteplass med ett poeng.

Ali Leshker Kushar var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Herkules 2 måle krefter med Odd 2 2. mai, mens Tollnes 2 møter Storm/Siljan 2 samme dag.