Volda fikk kampens første mål etter bare fire minutter da Mohanad Tibin Khameis satte ballen i nettet. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-1.

Harøy / HaNo tok alle poengene

Andreas Silseth Harnes sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 tre minutter etter hvilen. Nikolai Rossetvik Åmelfot var uheldig og satte ballen i eget mål for Volda ti minutter senere. Andreas Silseth Harnes scoret igjen da han gjorde 3-1 et kvarter før full tid, og tre minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Markus Steinshamn satte inn 4-1. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 4-1.

Khameis fikk gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Det var Harøy/HaNos tredje trepoenger på rad.

Etter søndagens kamp er Harøy/HaNo på andreplass på tabellen med ti poeng, mens Volda er nummer seks med tre poeng.

21. mai er det ny kamp for Harøy/HaNo. Da møter de Ørskog/Stordal. Volda skal måle krefter med Aksla samme dag.