Markus Veråsdal Ravnaas sendte Torridal foran da han satte inn 1-0 etter 15 minutter. Etter 27 minutters spill ble vondt til verre for Donn 2, da en spiller doblet ledelsen for Torridal. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 0-2.

Donn 2 hentet inn ledelsen

Johannes Tanche-Bergh Isaksen reduserte til 1-2 etter 65 minutter, og Noah Simonsen-Wetrhus sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 fem minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 2-2.

Donn 2 leder serien

Etter kampen står både Donn 2 og Torridal med sju poeng.

Ole Håvard Kjerstison var kampleder.

Torridal bryner seg på Våg 3 2. mai, mens Donn 2 spiller neste kamp mot Våg 2 dagen etter.