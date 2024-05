Birkenes 2 tok ledelsen da Sagen scoret et kvarter før sidebytte. Ved pause var stillingen 0-1.

Bortelaget dro ifra

Birkenes 2 var på farten igjen etter 43 minutters spill. De doblet ledelsen da Tobias Stray Imenes satte inn 2-0, og Birkenes 2 rykket ytterligere ifra da en spiller økte ledelsen rett etterpå. Sagen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-0 et kvarter før full tid. Etter 70 minutter reduserte Imås da Mathias Tveit Gundersen satte inn 1-4-målet. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 1-4.

Birkenes 2 klatret til fjerdeplass

Etter kampen står både Imås og Birkenes 2 med seks poeng.

Håkon Koveland dømte oppgjøret.

7. mai er det ny kamp for Birkenes 2. Da møter de Øyestad. Imås skal måle krefter med Express 2/Lia 2 23. mai.