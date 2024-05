Astor 3 tok ledelsen da Even Korsnes scoret før det første minuttet var spilt, og fire minutter senere scoret 17-åringen igjen da han gjorde 2-0. Etter 33 minutters spill var hattricket et faktum for Astor 3-spilleren, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Sætre satte inn 4-0. Samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 5-0 etter 36 minutter, og fire minutter senere vartet Astor 3-spilleren opp med hattrick. Sætre scoret igjen da han gjorde 7-0 fire minutter før pause. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 7-0.

Målshow etter pause

Sætre satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-0 for Astor 3 ett minutt etter sidebytte, og Ola Bergesen la på til 9-0 for Astor 3 fire minutter senere. Odin Axe økte ledelsen da han satte inn 10-0 noen minutter ut i andreomgangen, og ni minutter etter hvilen la samme spiller på til 11-0 for Astor 3. Elias Karlsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 12-0 for samme lag, og Laurits Mogstad Leraand økte ledelsen for Astor 3 da han satte inn 13-0 etter 67 minutters spill. Astor 3 økte ledelsen da Sifan Jiregna Hirko satte ballen i nettet like etterpå. Dermed var stillingen 14-0. Philimon Dilo reduserte for Støren etter 80 minutter. Hirko scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 15-1 ett minutt senere, og Astor 3 rykket ytterligere ifra da Nader Nagi Abuzid økte ledelsen ni minutter før slutt. Hirko gjorde hattrick fire minutter senere, og minuttet før full tid scoret Leraand sitt andre mål da han gjorde 18-1. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 18-1.

Topper serien

Etter onsdagens kamp ligger Astor 3 på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Støren er på tiendeplass med null poeng.

Torstein Altmann Krogstad var dagens dommer.

I neste runde skal Astor 3 måle krefter med Trygg/Lade 9. mai, mens Støren møter Charlottenlund 3 samme dag.