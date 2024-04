Isak Alexander Viken ga Lånke ledelsen allerede etter to minutter. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-0.

Lånke holdt stand

Lånke doblet ledelsen da Oskar Lothe satte inn 2-0. Jesper Nervik reduserte for Tiller et kvarter før full tid, og Ådne Langørgen utlignet for Tiller fem minutter senere. Ni minutter før slutt tok Lånke ledelsen på nytt ved Baar. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-2.

Jan Øyvind Foss (Tiller G19) og Emil Håkon Skotnes (Lånke G19) fikk begge gult kort.

Spennende runde i vente

Mathea Havig var kampleder.

10. april er det ny kamp for Lånke. Da møter de Strindheim. Tiller skal måle krefter med Orkanger samme dag.