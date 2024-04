Etter 15 minutters spill tok Randesund ledelsen ved Mads Lunde, men Andreas Odland sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 ni minutter senere. Markus Westgaard sørget for at Randesund tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 34 minutter. Lagene gikk til pause på stillingen 2-1.

Dominerte andre omgang

Joan Riad Chamseddin scoret for Randesund noen minutter etter hvilen, slik at resultattavla viste 3-1. Samme spiller økte ledelsen for Randesund da han satte inn 4-1 ni minutter etter pause, og Lars-Christian Pleym økte ledelsen da han satte inn 5-1 da det var spilt en halv time i andreomgangen. Fem minutter senere reduserte Silas Strømnes Abrahamsen til 2-5 for Våg. Pleym scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 6-2 fem minutter før slutt. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 6-2.

Elias Sangachin fikk gult kort.

Randesund beholder fjerdeplass

Etter lørdagens kamp er Randesund på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Våg er nummer tre med ni poeng.

Sjur Gilje var kampleder.

13. april er det ny kamp for Randesund. Da møter de Flekkefjord. Våg skal måle krefter med Gimletroll samme dag.