Tumaini sørget for at SIF/Hessa fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål etter bare ni minutters spill, og etter 24 minutter doblet SIF/Hessa ved samme spiller. Harøy/HaNo/Lepsøy reduserte til 1-2 ved Harøy/HaNo/Lepsøys nummer seks fem minutter senere. SIF/Hessas spiller nummer 92 var uheldig og scoret selvmål for SIF/Hessa fem minutter før pause. Like etterpå vartet SIF/Hessa-angriperen opp med hattrick. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 3-2.

Forsvarte ledelsen etter hvilen

Andreas Silseth Harnes sørget for balanse i Harøy/HaNo/Lepsøy-regnskapet da han satte inn 3-3 etter 60 minutters spill. Tumaini ga SIF/Hessa ledelsen på nytt ti minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 4-3.

Slik spilles neste runde

Amund Ukkelberg var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal SIF/Hessa møte Herd, mens Harøy/HaNo/Lepsøy møter Langevåg.