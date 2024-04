Våset sendte Sparbu/Sørlia i føringen da han satte inn 1-0 etter 15 minutter, men Karl Felippe Wessel sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Sparbu / Sørlia hadde grunn til å juble mot Namsos 2

Våset sørget for at Sparbu/Sørlia tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 50 minutters spill, og da det var spilt en halv time i andreomgangen, vartet samme spiller opp med hattrick. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-3.

Wessel fikk se det gule kortet.

Tok over fjerdeplassen

Etter tirsdagens kamp ligger Namsos 2 på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Sparbu/Sørlia er på fjerdeplass med tre poeng.

Morten Westvik var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Sparbu/Sørlia spiller neste kamp mot Gullvikmoen 30. april, mens Namsos 2 prøver seg mot Levanger 3 dagen etter.