Sotra 2 tok ledelsen da Eirik Gjerdrem Aanerød satte inn 1-0 etter 14 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1.

Dro ifra

Noen minutter etter sidebytte ble vondt til verre for Radøy, da Oscar Elias Syversen doblet ledelsen for Sotra 2. noen minutter ut i andreomgangen økte bortelaget ved Lars Ove Njøten Rosten. Ingmar Hoen Tjore reduserte til 1-3 for hjemmelaget etter 62 minutters spill. Gjestene rykket ytterligere ifra da Andreas Hansen økte ledelsen et kvarter før slutt. Alexander Stautland Valdersnes reduserte til 2-4 etter 90 minutter. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 2-4.

Sotra 2s Jakob Toft pådro seg gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter søndagens kamp er Radøy på sjetteplass på tabellen med fire poeng, mens Sotra 2 ligger på femteplass med seks poeng.

Ole Andreas Pettersen var dagens dommer.

Radøy spiller neste kamp mot Minde 26. april, mens Sotra 2 prøver seg mot Kvernbit to dager senere.