Sofia Louise Hjelpdal-Bjerkli sendte Utleira 2 i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter 45 minutters spill. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-1.

Utleira 2 var suverene i andre omgang

Noen minutter etter pause ble vondt til verre for Tangmoen, da Stolpen doblet ledelsen for Utleira 2. May Beate Brakstad reduserte til 1-2 etter 70 minutter. Stolpen scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 3-1 tre minutter senere, og etter 77 minutters spill var hattricket et faktum for samme spiller. Seks minutter senere økte Utleira 2 ved Andrea Myklebust Øijord. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-5.

Slik spilles neste runde

Kristian Aune var kampleder.

Tangmoen bryner seg på Ranheim 3 23. april, mens Utleira 2 spiller neste kamp mot NTNUI 3 to dager senere.