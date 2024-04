Ingen av lagene var giftige foran mål i første omgang. Det sto fremdeles 0-0 da dommeren blåste spillerne inn til pause.

Lyngdal 2 så rødt

Alisina Karger ga Lyngdal 2 ledelsen et kvarter før slutt. Etter 90 minutters spill ble Lyngdal 2 redusert til ti mann etter at Jostein Andreas Ekeland fikk rødt kort. I samme minutt fikk Giv Akt 2 straffespark, og Sindre Anfinnes satte inn 1-1-målet. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-1.

Giv Akt 2s Simen Foss fikk se det gule kortet. For Lyngdal 2 fikk Alisina Karger og Simon Rahimi gult kort.

Klatret til femteplass

Etter oppgjøret står både Giv Akt 2 og Lyngdal 2 med ett poeng.

Jan Næss var dommer.

Giv Akt 2 spiller mot Mandalskameratene 3 23. april, mens Lyngdal 2 spiller neste kamp mot Mandalskameratene 3 30. april.