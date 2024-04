Følgende spillere kom på scoringslisten for Hitra: Sebastian Kulik Barikmo med to mål og Mohamed Logman Alnouv med to mål.

Her er dagens målscorere for Valsøyfjord/Halsa: Linus Otnes.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Mye å se fram til neste runde

Andreas Hammer var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Hitra måle krefter med Buvik 2, mens Valsøyfjord/Halsa møter Buvik 2.