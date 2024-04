Disse kom på scoringslisten for Lyngbø: Dina Hellebust Hegerberg med to mål og Live Aak med to mål.

Referatet blir oppdatert når tidspunkt har blitt registrert for alle viktige hendelsene.

Lyngbø topper serien

Det var Lyngbøs sjette strake seier.

Etter søndagens kamp er Lyngbø på førsteplass på tabellen med 18 poeng, mens Arna-Bjørnar 2 ligger på tiendeplass med tre poeng.

Mathias Saksvik Wilhelmsen var dommer.

I neste runde skal Lyngbø måle krefter med Førde 28. april, mens Arna-Bjørnar 2 møter Bjarg samme dag.