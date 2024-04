Bangsund fikk en pangåpning på kampen da Sofie Hansen sendte laget sitt i ledelsen etter kun fem minutter. Sju minutter senere ble vondt til verre for Kolvereid, da Luna Hovd Olsen doblet ledelsen for Bangsund. Etter et kvarters spill økte Bangsund ved samme spiller, og Sofie Hansen la på til 4-0 for Bangsund like etterpå. Etter 34 minutter økte avstanden mellom lagene da Linnéa Hanssen satte inn 5-0. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 5-0 til pause.

Målbonanza etter hvilen

Etter 57 minutters spill reduserte Tuva Lysfjord til 1-5 for Kolvereid, og Marte Ringheim Eldegard reduserte til 2-5 tre minutter senere. Etter 63 minutter scoret Kolvereid-spilleren sitt andre mål da hun gjorde 3-5. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 5-3.

Tok over fjerdeplassen

Etter onsdagens kamp ligger Bangsund på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Kolvereid er på åttendeplass med null poeng.

Christer Høstland Hanssen var dommer i kampen.

Bangsund spiller mot Inderøy 2/Verdal 2 30. april, mens Kolvereid spiller neste kamp mot Overhalla dagen etter.