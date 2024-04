Didrik Selnes Sæter sendte Vestnes Varfjell foran da han satte inn 1-0 etter kun fire minutters spill, men Juel Amanuel Leake sørget for balanse i Molde-regnskapet da han satte inn 1-1 to minutter senere. Sæter scoret igjen da han gjorde 2-1 etter 18 minutter, men noen minutter før sidebytte scoret Nader Kamal Hajji-Ahmad for Molde. Etter halvspilt kamp var stillingen 2-2.

Dominerte etter pause

Molde fikk et forsprang da Oskar Ravn Støvreide satte inn 3-2 etter 52 minutters spill, og et kvarter før slutt scoret Jakob Julnes for Molde. Nikolai Mauseth Uhnger økte ledelsen for Molde da han satte inn 5-2 fire minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 5-2.

Slik spilles neste runde

Kampen ble ledet av Arnt Erik Brakstad. 60 tilskuere fulgte oppgjøret på Molde kunstgress.

I neste runde skal Molde møte Træff, mens Vestnes Varfjell møter Langfjorden/Skåla.