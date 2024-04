J. Hofstad sendte Sparbu i føringen da hun satte inn 1-0 etter bare ti minutter, og J. Hofstad scoret og doblet ledelsen for Sparbu et kvarter før pause. Sju minutter senere økte avstanden mellom lagene da Perle-Henriette Austmo satte inn 3-0, og det sto seg til pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-3.

Dro ifra

Etter 40 minutters spill la Alise Eek på til 4-0 for Sparbu. Seks minutter senere reduserte en av Skogns spillere til 1-4 for Skogn. J. Hofstad sikret seg hattrick da hun ordnet 5-1 etter 65 minutter. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-5.

Mye å se fram til neste runde

Sigurd Høyem var kampleder.

I neste runde skal Sparbu måle krefter med Sørlia 23. april. Skogn møter Vuku/Stiklestad 29. april.