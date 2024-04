Tiller 3 fikk en kjempestart på kampen da Arlinda Shala sendte laget sitt i ledelsen allerede etter fire minutter. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-0.

Dominerte i andreomgang

Karianne Sundset fikk nettsus og doblet ledelsen noen minutter etter pause, og Tiller 3 økte ledelsen da Follestad satte ballen i nettet da det var spilt et kvarter av andre omgang. Dermed var stillingen 3-0. Samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 4-0 etter 78 minutters spill, og fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Sidar Tasan satte inn 5-0 for Tiller 3. ett minutt før full tid reduserte Budal da Anna Enlid Tovmo satte inn 1-5-målet. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 5-1.

Tiller 3s Hedda Ringen fikk gult kort.

Slik spilles neste runde

Frode Tøndel Øyangen var kampleder.

20. april er det ny kamp for Budal. Da møter de Strindheim TF 2. Tiller 3 skal måle krefter med Tynset 2 28. april.