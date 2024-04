Astrid Bjärstig sendte Lierne i føringen da hun satte inn 1-0 etter 14 minutters spill, og Lierne doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0 etter 26 minutter. Dortea Gåsbakk økte ledelsen for Lierne da hun satte inn 3-0 to minutter senere, og Anna Linnea Christina Bergli satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Lierne. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 4-0.

Dro ifra

Etter 57 minutters spill la Gåsbakk på til 5-0 for Lierne. Den endelige stillingen i kampen ble 5-0.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter mandagens kamp er Lierne på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Hållingen ligger på sjetteplass med null poeng.

29. april er det ny kamp for Hållingen. Da møter de Grong. Lierne skal måle krefter med Leka 5. mai.