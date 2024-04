Irrfe Renz Dejon Bagol sendte Sykkylven 2 i ledelsen etter bare to minutters spill, men John-Ivar Blomvik sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Eskild Åkre sendte Langevåg 2 i ledelsen da han satte inn 2-1 etter 37 minutter, men åtte minutter senere scoret Edvard Tynes Aas for Sykkylven 2. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 2-2.

Straffemål

Dani Hemmingsen Lonebu (Sykkylven 2) scoret fra straffemerket ti minutter ut i andre omgang. Jarl Brattheim satte ballen i eget mål for Langevåg 2 etter 73 minutters spill. Like etterpå scoret Bagol sitt andre mål da han gjorde 5-2. Christian Blomvik reduserte til 3-5 for Langevåg 2 etter 78 minutter. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 3-5.

Sykkylven 2s Edvard Tynes Aas pådro seg gult kort.

Sykkylven 2 klatrer til tredjeplass

Det var Langevåg 2s andre nederlag på rad.

Etter onsdagens kamp er Langevåg 2 på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Sykkylven 2 ligger på tredjeplass med fire poeng.

Norvald Helge Lausund var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Sykkylven 2 bryner seg på Stranda 2 30. april, mens Langevåg 2 spiller neste kamp mot Godøy/Giske 2 dagen etter.