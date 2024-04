Ludvik Stikholmen sendte Sund i ledelsen da han satte inn 1-0 etter et kvarter, og et kvarter før hvilen doblet Sund ved Aron Arnt Vatne. Joacim Øvretveit Rehder satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Sund. Etter halvspilt kamp sto det 3-0.

Åsane klarte ikke nærme seg

Alphonse Erwan Makon reduserte til 1-3 for Åsane seks minutter etter pause. Sund økte ledelsen da Martin Kobbevik Fjellanger satte ballen i nettet tre minutter før slutt. Dermed var stillingen 4-1. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 4-1.

Klatret til andreplass

Etter tirsdagens kamp ligger Sund på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Åsane er på sjetteplass med ett poeng.

Knut André Berge Toft var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Åsane måle krefter med Varegg/Sandviken, mens Sund møter Lyngbø/Frøya.