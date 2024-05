Vetle Byrkjeflot ga Grane Arendal ledelsen tidlig etter bare fire minutters spill, og seks minutter senere doblet Yllrik Emilian Ibrahimaj ledelsen til Grane Arendal. Ved pause sto det 0-2.

Beholdt føringen

Jonas Håland Frøyland reduserte til 1-2 tre minutter etter pause. Sakarias Tellefsen scoret for Grane Arendal etter 60 minutter, slik at resultattavla viste 3-1. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-3.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter lørdagens kamp er Lyngdal nummer ni på tabellen med seks poeng, mens Grane Arendal er på tredjeplass med tolv poeng.

Tore Wassbakk var dommer i oppgjøret.

21. mai er det ny kamp for Lyngdal. Da møter de Hånes/Tveit. Grane Arendal skal måle krefter med Mandalskameratene 25. mai.