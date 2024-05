Sindre Forland Paulsen sendte Sund i føringen et kvarter før sidebytte. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-1.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Martin Tysse sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 noen minutter ut i andreomgangen, og samme spiller sørget for ledelse da han satte inn 2-1-målet etter 63 minutters spill. Arna-Bjørnars Rune Gravdal satte inn et straffespark fire minutter senere, og samme mann satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 90 minutter. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 4-1.

Martin Tysse (Arna-Bjørnar) og Mathias Ro (Sund) fikk begge gult kort.

Klatret på tabellen

Etter fredagens kamp er Arna-Bjørnar på fjerdeplass på tabellen med ti poeng, mens Sund ligger på sjetteplass med ni poeng.

Khalid Emad Al-Rantisi dømte kampen.

Arna-Bjørnar prøver seg mot Askøy 2 13. mai, mens Sund spiller neste kamp mot Osterøy to dager senere.